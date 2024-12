Christopher Nolan reagisce al successo di Interstellar al botteghino 10 anni dopo | Il pubblico capisce davvero

Leggi su Cinefilos.it

aldial10: “Ilha reagito aldial10, esprimendo la sua gratitudine per la sua continua popolarità. Il film di fantascienza diè stato riproposto in sordina nelle sale per celebrare il suo decimoversario, ma ha riscosso un grandegrazie al passaparola sulla sua presenza nelle sale. Le recensioni disono generalmente positive, e la sua forza di resistenza ha fatto sì che la sua riedizione guadagnasse 4,5 milioni di dollari in 166 schermi, comprese tutte e 10 le proiezioni IMAX 70mm che hanno registrato il tutto esaurito in tutto il paese. È il più grandeper questo particolare formato in tutto il 2024.