Bergamo, approvato il progetto esecutivo del secondo lotto di ristrutturazione del centro civico di via Furietti

. La Giunta comunale hailper ildei lavori dideldi via, nel quartiere Malpensata. Questo intervento, che si inserisce in uncomplessivo di riqualificazione dell’area, mira a migliorare la funzionalità e i servizi offerti dalla struttura.Ilospita attualmente una serie di servizi e attività, tra cui una sala riunioni multiuso (oggetto del 1°di lavori, completato ad aprile 2024 con un investimento di 850.000 euro), il CTE,per Tutte le Età con bocciodromo coperto, spazi per associazioni, i servizi sociali, ildi quartiere e una biblioteca. Ildi lavori interesserà una superficie di 850 metri quadrati, suddivisi in 450 metri quadrati al piano terra e 380 metri quadrati al primo piano.