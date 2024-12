Banca centrale Svizzera vara a sopresa maxitaglio tassi -050 punti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 dic. (askanews) – Con una mossa a sorpresa, lanazionale dellaha effettuato un consistente taglio aidi interesse, 0,50percentuali (50base) con cui il riferimento principale sul franco elvetico cala allo 0,50%. Nel comunicato diffuso al termine del direttorio, l’istituzione monetaria spiega come nella Confederazione l’inflazione sia scesa “dall’1,1% in agosto allo 0,7% in novembre” e così “è di nuovo risultata più bassa di quanto atteso”. Altro elemento sotto i riflettori è quello dei cambi valutari: “lanazionale – si legge – ribadisce la propria disponibilità ad agire all’occorrenza sul mercato dei cambi”. Su questa partita l’istituzione elvetica usa da molti anni un linguaggio più esplicito di altre istituzioni simili. L’impatto sui mercati dei cambi è stato immediato: dopo l’annuncio l’euro è balzato sopra 0,934 sul franco elvetico, per poi rintracciare in parte a 0,930, laddove in precedenza si attestava attorno a 0,928 franchi.