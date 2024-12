Inter-news.it - Acerbi inguaia l’Inter, senza garanzie si va di mercato: il nome – TS

Francescosalterà pure la partita tra Lazio e Inter, in programma lunedì sera all’Olimpico. Il difensore, quasi 37enne, non gioca da fine novembre. Se non dovesse darenelle prossime settimane,potrebbe intervenire sul.FORFAIT -Niente da fare per, che dopo aver dato forfait a Firenze (spezzone di partita), col Parma e a Leverkusen, farà lo stesso anche contro la sua ex Lazio lunedì sera in campionato. A confermarlo anche Simone Inzaghi nel post partita di martedì sera in Champions League. Persi tratta del secondo guai muscolare di questa prima parte di stagione. Infatti, dopo essersi fermato contro la Roma il 20 ottobre, si è ripetuto contro il Verona. L’ultima partita completata dal quasi 37enne risale al 10 novembre contro il Napoli, mentre in Champions League ha giocato solo una gara da titolare, contro il Manchester City alla prima giornata.