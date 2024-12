Dilei.it - Wanda Nara, festa di compleanno scatenata con L-Gante, la dedica romantica

sta vivendo una nuova storia d’amore con il cantante L-dopo la fine del suo matrimonio con Mauro Icardi. Anche se i due ex coniugi sono al centro di un vero e proprio conflitto aperto, che li ha spinti fino a delle accuse davvero pesanti, la conduttrice televisiva si è lasciata alle spalle ogni preoccupazione e ha festeggiato in grande stile il suo, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2024.Il party per il giorno speciale diè stato all’insegna del divertimento e della musica, concludendosi anche con un bagno in piscina notturno, in compagnia del fidanzato L-, ladi L-ha compiuto 38 anni e ha festeggiato in grande stile con le persone che più la amano nella sua lussuosa villa Country di Santa Barbara, al centro, di recente, di una contesa con Mauro Icardi, che è si era trasferito nella grande dimora dopo il suo ritorno in Argentina dalla Turchia, a seguito di un infortunio.