Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, arriva al posto di Spinazzola: c’è già un sì

Leggi su Spazionapoli.it

Ilgiocherà sabato contro l’Udinese, ma prima bisogna registrare delle grosse novità che riguardano il futuro di.Ilha perso la vetta della classifica. Dopo il ko rimediato contro la Lazio domenica scorsa, infatti, l’Atanta è ora la capolista del campionato di Serie A.La squadra partenopea, dunque, ha perso due volte in pochi giorni contro la Lazio, visto anche il ko rimediato in Coppa Italia. Il, però, già sta pensando al match in trasferta di sabato prossimo contro l’Udinese. Tuttavia, in attesa della gara contro il team friulano, in casa azzurra bisogna registrare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.Calciomercato, Biraghi potrebbe prendere ildiSecondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Leonardopotrebbe dire già addio al