Il titolo viene assegnato ogni anno al personaggio di maggiore influenza a livello globale

In uncui è stata vista pochissimo in pubblico, Kate Middleton riceve una nomination del tutto inaspettata e di grande prestigio: la rivista americana Time ha incluso la principessa nell’elenco dei personaggi in lizza per l’ambitodi Persona dell’, scelti tra quelli che negli ultimi 12 mesi havuto unimpatto (positivo o negativo) ainternazionale. Kate Middleton, cappotto rosso e gonna tartan: il look perfetto per il concerto di Natale X Kate Middleton in corsa per ildi Persona dell’2024Il vincitore sarà annunciato giovedì 12 dicembre e la principessa è data per favorita per lo storicodal 1927.