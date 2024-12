Sport.quotidiano.net - Termal Bologna Marathon 2025: la maratona si rinnova con il Gruppo Termal

Ladisie torna ancora più forte. Mancano 81 giorni al 2 marzo quando prenderà il via, sempre da Piazza Maggiore, cuore pulsante della manifestazione, la quarta edizione della gara. Ma avrà un nome diverso: ‘’, dopo l’accordo siglato di title sponsorship fra ile laSport. Ancora una volta la nostra città si trasformerà in una festa dello sport e della cultura con incontri, presentazioni, musica e tante iniziative collaterali da non perdere. "Essere title sponsor non è solo un’opportunità per associare il nostro nome a un evento di grande rilievo – sottolinea Fabio Giatti, vice presidente del–, ma anche un’occasione per ribadire i valori che ci guidano. Ovvero innovazione, sostenibilità e legame con il territorio.