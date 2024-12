Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 10 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

10, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sulla prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest (Ungheria). Un day-1 in cui l’Italia punta a recitare un ruolo da protagonista nella Duna Arena. Assisteremo anche alla prima giornata di incontri del Mondiale per club di volley maschile con Trento e Civitanova ai nastri di partenza e desiderose di fare la differenza.Sul versante femminile, Conegliano sarà impegnata in Champions League e affronterà il Martiza Plovdiv e vorrà confermare la propria superiorità. In tema di competizioni europee, ci sarà anche la Champions League di calcio con Inter e Atalanta in campo, contro il Bayer Leverkusen e il Real Madrid.