L'81% delle mamme lavoratrici rischia (ancora) il burnout nel tentativo di gestire tutto

Mentre si cerca di implementare le politiche sulla genitorialità equiparando i congedi di maternità e paternità la realtàcose diceche la gran parte del carico mentale ricade sulle madri. Secondo un recente studio condotto da Gallup quasi la metàdonneafferma che il lavoro ha avuto un impatto negativo sulla salute mentale negli ultimi sei mesi.adesso ci si aspetta che siano le madri agli imprevisti domestici, come la chiusura improvvisa della scuola o un impegno dell’ultimo minuto, ma questo carico di lavoro invisibile e la dinamica genitoriale predefinita non fanno altro che alimentare il rischio di.Il nuovo studio di Gallup e Motherly’s Annual State of Motherhood Study rivela che le donne sonoin larga maggioranza le persone della famiglia a cui rivolgersi, indipendentemente da quanto siano impegnate le loro vite professionali.