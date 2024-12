Lettera43.it - Domenica 15 dicembre Angela Merkel sarà ospite di ‘Che Tempo Che Fa’

Leggi su Lettera43.it

15l’ex cancelliera tedescadi Fabio Fazio aChe Fa’. La notizia è arrivata sui canali social della trasmissione, che dal 15 ottobre 2023 è trasmesso su Nove.nello studio di #CTCFnostra. https://t.co/keZiCWEPxe pic.twitter.com/t15NsvTDbo— CheChe Fa (@chechefa) December 10, 2024ha appena pubblicato la sua autobiografia, ex cancelliera della Repubblica Federale Tedesca e prima donna (unica per ora) a ricoprire la carica più importante del Paese, con ogni probabilità da Fazio presenterà la sua autobiografia ‘Libertà‘ (‘Freiheit’), arrivata nelle librerie il 26 novembre. Nelle sue memorie, cancelliera per ben 16 anni dal 2005 al 2021, ha ripercoso la sua vita in due Stati tedeschi, fino al 1990 nella Ddr e poi nella Germania riunificata, che ha guidato a lungo.