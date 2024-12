Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

9 DICEMBREORE 11.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD, PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE, SI STA IN FILA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO.RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.PER I TRASPORTI: DA OGGI INIZIANO LAVORI DI RINNOVAMENTO SULLA LINEACIVITACASTELLANA VITERBO: DAL LUNEDì AL VENERDì LE ULTIME PARTENZE PER LA TRATTA URBANA SONO ALLE 22 DA FLAMINIO E ALLE 22.10 DA MONTEBELLO. TUTTI I DETTAGLI SU QUESTA NOTIZIA SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA.DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral