Piperspettacoloitaliano.it - Un Medico in Famiglia 11 Margot Sikabonyi ed Eleonora Cadeddu insieme ricordando Maria e Annuccia Martini «Pronte per la reunion»

Un sogno o realtà ? Unin11 resta ancora nei desideri dei fan affezionati alla storia serie tv di Rai 1 nata il 6 dicembre 1998. A portare avanti questa causa c’è Lino Banfi, aka Nonno Libero, voglioso ormai da anni di riportare “giustizia” dopo l’ultima deludente stagione. In visita spesso a casa, Banfi ha lanciato il suo appello.ospite a La Volta Buona con Caterina Balivo ha presentato il suo ultimo libro, ma non poteva mancare la domanda più attesa. Ci sarà in una possibile?Unin11è pronta per una, rivedendo le immagini di, è apparsa emozionata “Ero molto giovane quando sono entrata in UnIn. Uscivo di casa e la gente mi chiamava. Ma poi ho dovuto cercare la mia identità, uscendo da quella casa che ho amato alla follia e che amo ancora oggi”.