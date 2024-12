Oasport.it - Rugby, Champions Cup: Tolosa demolisce l’Ulster, colpaccio Leinster a Bristol

Ha preso il via questo weekend laCup 2024/25 di, il massimo campionato europeo della palla ovale. Dopo cinque anni è tornata a giocare inCup anche la Benetton Treviso, uscita nettamente sconfitta da Clermont, ma non è stata l’unica partita di cartello del weekend.Tra i vari risultati, infatti, spicca la vittoria dei campioni in carica del, che in casa hanno demolitocon un netto 61-21. Importante successo esterno per i dublinesi del, che espugnano il campo deiBears per 12-35. Successi esterni anche per i francesi di La Rochelle, che vincono di misura 20-24 a Bath, così come per il Tolone che espugna il campo dei sudafricani Stormers per 14-24.Esordi vincenti anche per i sudafricani Sharks, che hanno battuto Exeter 39-21; per i Northampton Saints, che hanno superato Castres 38-8; così come per il Munster, che non fatica ad aver la meglio dello Stade Français per 33-7.