Nino D’Angelo | Mi appartenete da 50 anni e so che non mi tradirete mai

Ieri sera, il PalaSele di Eboli si è trasformato in un emozionante teatro di ricordi e celebrazioni con l’attesissima tappa del tour “I MIEI MERAVIGLIOSI’80. e non solo!” di. Due concerti sold out che hanno saputo coniugare nostalgia e attualità, celebrando oltre 40di carriera attraverso la musica che ha segnato intere generazioni.Ph. Angelo TortorellaUn viaggio nel tempoIl palco, simbolo perfetto della dualità tra passato e presente, era suddiviso in due livelli: al secondo, i musicisti davano vita a un sound coinvolgente e moderno, mentre al piano inferiore, protagonista assoluto, ha saputo creare un’intimità unica con il pubblico.Ph. Angelo TortorellaUn elemento centrale della serata è stato il giovane, evocato attraverso immagini proiettate sul led alle sue spalle: l’iconico caschetto biondo e lo sguardo sognante di quel ragazzo degli’80 hanno accompagnato i momenti più toccanti del concerto.