Ilrestodelcarlino.it - Lancio del film su Genoeffa Cocconi: simbolo della Resistenza a Reggio Emilia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parte dailpubblico del: i miei figli, i fratelli Cervi’. Il documentario che racconta la storiadonnaitaliana è proiettato al cinema Al Corso stasera alle 21 e domani alle 20, uniche occasioni per vedere il. Le proiezioni sono offerte gratuitamente alla comunità dicome riconoscenza al territorio che ha ispirato e sostenuto il progetto cinematografico che andrà in tutt’Italia. Stasera saranno presenti in sala il regista Marco Mazzieri, l’attrice protagonista Maria Vittoria Dallasta e il produttore Alessandro Leo, che dialogheranno con il pubblico. Domani saranno presenti Maria Vittoria Dallasta e il produttore. Ilracconta lavissuta dalle donne, con gli occhi di, figura esemplare del Novecento italiano, interpretata da Lucia Vasini; svela il raccontosua vita, in una conversazione con una giovane ricercatrice, interpretata da Maria Vittoria Dallasta.