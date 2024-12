Rompipallone.it - Juve, fuori la verità di Bonucci: la lite con Allegri e Szczesny

Ultimo aggiornamento 9 Dicembre 2024 19:44 di Simone DavinoA distanza di anni e lontano dallantus, adesso, è spuntataladiin merito allacon Allegri e alla vicenda Szczesny.Col portiere polacco si è definito “sorpreso”quando, raccontando le vicende ai microfoni di Prime Video nello “speciale” che lo riguarda, nell’intervista rilasciata all’emittente di Amazon, ha parlato a 360 gradi del suo passato in bianconero.Lo sgabello, Szczesny chiuso in bagno e tanto altro sul quale ha preso voce l’ex difensore bianconero che, allantus, ha vissuto una carriera da leggenda vera e propria se si considera quanto fatto nella “BBC” in bianconero.Sgabello, Allegri e Szczesny:tiralaTutti si sono interrogati su cosa è accaduto ormai diversi anni fa quanto, in occasione di Porto-ntus,fu inquadrato in tribuna seduto su uno sgabello.