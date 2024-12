Metropolitanmagazine.it - Hailey Bieber ha svelato l’inspo fashion di questo Natale all’inaugurazione del negozio di Gigi Hadid

sa come catturare l’atmosfera delle feste, una scelta di outfit alla volta. Dopo aver incantato con un abito rosso maglione abbinato a collant neri trasparenti e décolleté a punta, la modella ha alzato l’asticella con un look ancora più glamour.del2024 ce la dacon il suo completo red velvet Sabato scorso,ha partecipatodelGuest in Residence dia Los Angeles, sfoggiando un completo in velluto color borgogna. Il look includeva un blazer monopetto con una maglia nera annodata intorno al collo, abbinato a una minigonna aderente. I collant neri trasparenti e le slingback con tacco hanno completato il tutto, mentre una borsa in satin nero di Prada ha aggiunto un tocco sofisticato. Per gli accessori,ha scelto anelli brillanti che si integravano perfettamente con il suo trucco scintillante: ombretto shimmer e blush rosato.