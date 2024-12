Nerdpool.it - Ecco il nuovo visual dell’attesissimo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito

Roma, 9 dicembre 2024 – Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, ha rivelato undel famoso studio di animazione ufotable per l’attesissimonoIl, il primo film di un’epica trilogia che arriverà in esclusiva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2025:Questa mattina, dal Thunder Stage del CCXP in Brasile, i doppiatori giapponesi Takahiro Sakurai (Giyu Tomioka) e Kengo Kawanishi (Muichiro Tokito) insieme al doppiatore brasiliano Daniel Figueira (Tanjiro Kamado) hanno mostrato in anteprima ai fan in delirio l’intricato, scenario dell’imminente guerra totale tra ilCorps e il leaderiaco Muzan Kibutsuji!Il film sarà distribuito da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment in tutto il mondo, esclusi alcuni territori asiatici, tra cui il Giappone.