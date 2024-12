Linkiesta.it - Beppe Grillo ha riperso il voto sullo statuto del Movimento 5 stelle

«Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte». Citando il celebre finale del film “The Truman Show”,dà addio definitivamente alla sua creatura politica dopo aver perso per la seconda volta le votazioni sulle modifiche dellodel. E lo fa con il solito messaggio criptico via social. Così come Jim Carrey nel film abbandona il set artificiale in cui ha vissuto tutta la vita,ha deciso di distanziarsi da una realtà politica che non riconosce più, ormai totalmente nelle mani del suo successore Giuseppe Conte.Infatti la base degli iscritti al M5S ha approvato con l’80,5 per cento dei voti alcuni punti chiave delfondato dal comico genovese: l’eliminazione del ruolo del Garante e della regola dei due mandati, così come maggiori poteri al presidente Conte.