Saint Seiya, i 5 personaggi più brutti della serie

L’interesse intorno all’universo di, da noi I Cavalieri dello Zodiaco, creato dal mangaka Masami Kurumada non accenna a placarsi e l’uscita al cinemapellicola live actionè una buona occasione per una nuova classifica. Scopriamo insieme quali sono ipiùdi.5. Marchino di Skeleton, uno deipiùin assolutoUno dei 108 specter di Hades, Marchino risulta non solo il più brutto, anche esteticamente,o dell’intera saga di, ma anche il più brutto come caratterizzazione.Il suo compito come funzionario di Rune di Balrog è quello di condurre le anime al PalazzoGiustizia facendo rispettare loro il silenzio e la solennità del luogo. Scortae i suoi compagni a palazzo ma viene ucciso da Rune per aver alzato troppo la voce.