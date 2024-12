Nerdpool.it - La FIFAe World Cup 2024 di eFootball partirà la prossima settimana

Konami annuncia che laCupil 9 dicembre. La competizione ufficiale eSports ospitata dalla FIFA si svolgerà nella SFE Arena, a Riyadh in Arabia Saudita, la più grande arena eSports al mondo, con pubblico dal vivo e dirette streaming. Il torneo si disputerà su Console (PS4 e PS5) e Mobile. Gli atleti in gara rappresenteranno i propri Paesi dopo aver dominato le impegnative qualificazioni in-game, che hanno visto la partecipazione di oltre 14 milioni di utenti. Il montepremi totale sarà di $100.000. Il primo premio sarà di $20.000 e il vincitore riceverà, inoltre, l’ambito trofeo di campione del mondo.ConsoleNella divisione console, 54 giocatori provenienti da 18 Paesi si sfideranno in intense partite 2v2, in cui tattica e lavoro di squadra saranno messi a dura prova.