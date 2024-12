Lanazione.it - Cento donazioni di sangue, l’esempio di Micheli

FIVIZZANO "L’attuale mese di dicembre non poteva iniziare meglio – affermano i responsabili dell’Avis di Fivizzano – in contemporanea infatti il nostro Damiano(nella foto), già consigliere della nostra sezione, ha effettuato la sua centesima donazione, mentre Michele Vegnuti ed Alessandro Ravani hanno donato per la prima volta, entrando così a far parte della nostra famiglia in qualità di nuovi soci donatori". Venerdì 13 dicembre, il Centro trasfusionale dell’ospedale di Fivizzano resterà aperto dalle 8 alle 17.30 per la Giornata del Plasma Day, mentre il 18 dicembre resterà aperto dalle 17 alle 19 per chi vuole effettuare l’idoneità come nuovo donatore e per quei donatori che non donano ormai da più di 2 anni, al fine di sottoporsi all’ulteriore e necessario controllo di idoneità per rientrare a far parte dei volontari associati.