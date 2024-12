Ilnapolista.it - Sabatini: «Hanno esaltato Motta per andare contro a chi c’era prima. Da anni non si sentivano fischi allo Stadium»

Sandro, giornalista di Sportmediaset e non solo, ha commentato su You Tube il pareggio della Juventusil Bologna per 2-2. Dura critica a Thiago.Leggi anche: La Juventus esulta per il 2-2 col Bologna, pareggiare è l’unica cosa che conta: «Viraccontato bugie su, sono più deboli dell’anno scorso»Le sue parole:Nove punti meno dell’anno scorso, sette punti di distacco dall’Atalanta capolista. Sesto posto in classifica che al momento significa ultimo posto per l’Europa e senza nessuna possibilità di migliorarlo. Perché le altre squadre sono tutte davanti e anzi la Juventus potrebbe anche sentire l’inseguimento di Milan e Bologna alle proprie spalle. Che cosa dire di questa Juventus? Eh, io sono molto in difficoltà devo essere sincero perché qui c’è una narrazione per cui Thiago“bisogna dargli tempo”, “Thiagosta migliorando il gioco, la mentalità come dopo 3bisognava fare una rivoluzione”, “Sono state le macerie”.