Ilrestodelcarlino.it - Pd Riccione: verifica di metà legislatura e piano per opere strategiche

Valutato il risultato del Pd alle ultime elezioni regionali, ritenuto "molto positivo", la direzione dei Demsi, riunita giovedì sera, chiede alla coalizione di maggioranza di fare unadiin gennaio. Invita intanto a redigere al più presto un ‘realistico di finanziamento delle grandi’, affinché in via prioritaria sia garantito e certificato il pieno svolgimento e la realizzazione delleritenuteper la, in primis la riqualificazione di viale Ceccarini, del porto e del lungomare sud. "L’umore nel Pd è buono – conferma il segretario Riziero Santi, che ha aperto la direzione con una sua relazione –, così pure il risultato della campagna elettorale appena fatta (il riferimento va pure a Simone Gobbi con i suoi 4.156 voti).