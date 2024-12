Le perdite d’acqua le feci del cane e il sacco da boxe contro il muro | così una coppia ha deciso di cambiare casa per le liti condominiali

Leggi su Open.online

Prima le. Poi ledelsotto l’automobile. Infine ildasbattutoila tutte le ore. Una famiglia del bolognese si è ritrovata a dover. «Ci siamo chiusi nel nostro dispiacere, mio marito è andato in depressione, i carabinieri ci prendevano in giro. Siamo stati costretti a indebitarci, a 64 anni», dice Joanna Feriero Pronto all’edizione bolognese di Repubblica. Ha denunciato il suo vicino per stalking condominiale, ma il fascicolo è stato archiviato. E lei dice «di aver perso fiducia nel genere umano», dice a Caterina Giusberti.Stalking condominiale«Io e mio marito abbiamo comprato una villetta a schiera a Botteghino di Zocca nel 1998 e volevamo restarci fino alla pensione. Abbiamo vissuto tranquillamente, cresciuto nostra figlia e intessuto ottimi rapporti col vicinato fino al 2016», racconta.