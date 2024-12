Secoloditalia.it - Col governo Meloni una città grande come Torino ha trovato lavoro: +847mila occupati in due anni

Leggi su Secoloditalia.it

Dall’ufficio studi della Cgia arriva una doccia gelata per gufi dell’opposizione, le vedove del reddito di cittadinanza di Conte e gli orfani di Mario Draghi: colsono stati creati 847mila posti di. Un numero record,se tutti gli abitanti delladi(quartaitaliana per popolazione) avesseroin questi due.Addio rdc, aumentano i lavoratori con posto fissoEcco i dati nel dettaglio, forniti dalla Cgia. Nei primi duedi, l’occupazione in Italia è cresciuta complessivamente di 847mila unita’ (+3,6%). Di questi nuovi posti di, 672mila sono lavoratori dipendenti e 175mila autonomi. Focalizzando l’attenzione sui lavoratori dipendenti, lo stock di coloro che in quest’ultimo biennio dispone di un contratto a tempo indeterminato e’ aumentato di 937mila unità, mentre i lavoratori con un contratto a termine sono diminuiti di 266mila.