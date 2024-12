.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, necessario tornare a vincere

Ma ancora assenze pesanti contro il Notaresco ultimo ma tutt’altro che rassegnato: si gioca domenica 8 dicembre alle 15 al Bianchelli, 7 Dicembre 2024 – Lastavolta non può sbagliare.Il ritorno al successo è fondamentale per i rossoblù, come sottolineato in settimana dal portiereino Edoardo Roberto, quest’anno senz’altro il miglior giocatore di mister Clementi per qualità e costante di rendimento.Domenica 8 dicembre alle ore 15 al Bianchelli arriva il Notaresco ultimo in classifica ma tutt’altro che rassegnato.Purtroppo laospiterà gli abruzzesi ancora con tante assenze: a quelle di Tomba e Alonzi ormai croniche, si aggiunge infatti quella di Gabbianelli, che starà fuori diverse settimane dopo l’infortunio rimediato ad Ascoli Piceno.Anche il forte centrocampista fanese sarà fuori per diverso tempo aggiungendo problemi su problemi al mister che di fatto ora è privo del suo miglior difensore della prima parte del torneo (Tomba), del centrocampista di maggior talento (Gabbianelli) e di quella che doveva essere la stella dell’attacco e del mercato estivo, Alonzi.