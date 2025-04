Genovatoday.it - Nuova diga, tre anni in più per finirla

Leggi su Genovatoday.it

L'orizzonte del 2026 come previsto all'inizio, ma anche quello del 2027, sembrano allontanarsi per quanto riguarda la data di conclusione dei lavori per laforanea del porto di Genova. A svelarlo sarebbe il Consorzio Pergenova Breakwater, guidato da Webuild secondo cui l'opera.