Unlimitednews.it - La MotoGp in Qatar, Marquez rilancia “Bagnaia e Alex favoriti”

Leggi su Unlimitednews.it

LUSAIL () (ITALPRESS) – Giornata di vigilia per il Motomondiale, che fa tappa a Lusail, per il Gran Premio del. Ancora una volta il grande favorito sembrerebbe essere Marc, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato delle sue sensazioni in vista del weekendiota: “Questa pista mi piace anche se ci ho vinto una volta sola e sono arrivato tante volte secondo. È un circuito impegnativo e mi aspettoe Pecco come principali rivali. In teoria loro dovrebbero chiudere davanti a me se consideriamo il loro storico a Lusail”.“Dopo tre gare corse, qui ininizia un campionato nuovo – ha ribadito ancora– . L’inizio di stagione die Pecco è stato davvero ottimo. A fine anno si vedrà chi sarà stato il più veloce. La mia caduta ad Austin? Fa parte del mondo delle corse.