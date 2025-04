Quotidiano.net - Rinnovato il Contratto di solidarietà per 312 dipendenti di AdriaTronics

E' stato, per tre mesi, ildiper 312 dei 341di. Lo rendono noto i sindacati territoriali Fim, Fiom, Uil e Ugl e Usbprecisando che un accordo in tal senso è stato sottoscritto martedì 8 aprile nella sede dell'azienda. L'accordo partirà dal 14 aprile (fino al 12 luglio 2025) e la riduzione media dell'orario di lavoro avrà una media del 63% delle ore lavorabili. Dei 312 lavoratori, 141 saranno sospesi 4 giorni su 5; 85 per 3 giorni su 5; 73 per due giorni su cinque; 13 per un giorno su cinque. L'accordo inoltre prevede l'anticipo alle normali scadenze di paga, così come l'integrazione da parte della Regione FVG che sarà erogata anticipatamente come nei precedenti periodi. I sindacati hanno chiesto che nelle giornate di presenza siano favoriti gli affiancamenti del personale alle attività in corso in modo da affinare le competenze delle maestranze.