Una buca pericolosa da mesi in via Polacchi rischio per moto e bici | la denuncia di un cittadino di Chieti

Chieti Scalo, si segnala una buca particolarmente insidiosa alla fine di via Luigi Polacchi, la strada che costeggia il lato orientale del campus universitario.La buca, presente ormai da mesi, rappresenta. Chietitoday.it - "Una buca pericolosa da mesi in via Polacchi, rischio per moto e bici": la denuncia di un cittadino di Chieti Leggi su Chietitoday.it Tra i tanti disagi e pericoli causati dal manto stradale dissestato in diverse zone diScalo, si segnala unaparticolarmente insidiosa alla fine di via Luigi, la strada che costeggia il lato orientale del campus universitario.La, presente ormai da, rappresenta.

"Una buca pericolosa da mesi in via Polacchi, rischio per moto e bici": la denuncia di un cittadino di Chieti. Piazza della Signoria: una buca pericolosa da mesi, auto danneggiate e nessun intervento. lncidente mortale per buca, condannato funzionario del Comune di Villaricca. Marsala, sulla SP21 una buca da oltre un mese viene riparata alla buona: “Rischio per i mezzi”. Mazara, una pericolosa "buca-trincea" nella via Santa Maria delle Giummare. Favara, in via Italia c’è una buca stradale pericolosissima. Ne parlano su altre fonti

Tappata la buca nell’asfalto di via Rignon a Torino, causava problemi al traffico da mesi - TORINO – In via Felice Rignon a Torino (zona Lingotto) è stata tappata la buca che da alcuni mesi causava problemi al transito delle auto. L’intervento é stato eseguito dall’ufficio ... (quotidianopiemontese.it)

Buca pericolosa alla zona industriale di Catania - Questa buca nel tratto in discesa della carreggiata nord del cavalcavia sulla strada VIII della cosiddetta zona industriale di Catania, nonostante sia stata segnalata all’ASI, al comune di Catania e a ... (lasicilia.it)

Dopo 6 mesi di attesa sistemata la buca di via Rignon [FOTO] - Dopo sei mesi di attesa, riparata la buca di via Rignon. A settembre si era aperta una voragine nel mezzo della strada di Mirafiori. In questo lasso di tempo lo sprofondo era stato transennato e ... (torinoggi.it)