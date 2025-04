Formiche.net - Così la Cina usa l’IA per diffondere panico a Taiwan

Secondo il National Security Bureauese, la principale agenzia d’intelligence dell’isola, la Repubblica popolare cinese ha intensificato l’uso dell’intelligenza artificiale generativa percentinaia di migliaia di messaggi controversi sui social network, con l’obiettivo dichiarato di “dividere” la societàese e minare la coesione interna. In questo nuovo fronte della “guerra cognitiva” vengono sfruttati momenti di particolare sensibilità politica e sociale per creare scompiglio e dubbi nei cittadini. Eventi come il discorso del presidente Lai Ching-te o l’annuncio degli investimenti della Tsmc sono divenuti bersagli privilegiati per queste campagne di disinformazione su piattaforme come Facebook e TikTok.Oltre al fronte digitale,sta assistendo a un netto aumento delle cosiddette tattiche di “gray zone warfare”.