Quando si gioca il ritorno Fiorentina-Celje | orario programma tv streaming

Andrà in scena giovedì 17 aprile, alle ore 18.45, la sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League 2024-2025 di calcio tra la Fiorentina e gli sloveni del Celje: nella sfida in programma tra una settimana, prevista allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina vorrà raggiungere il penultimo atto della terza competizione continentale.

La vincente di questo doppio confronto affronterà in semifinale la formazione che uscirà dal confronto tra Betis e Jagiellonia, mentre dall'altro lato del tabellone le due sfide dei quarti di finali saranno Legia Varsavia-Chelsea e Djurgarden-Rapid Vienna.

Per il match di ritorno dei quarti di finale della Conference League 2024-2025 di calcio tra Fiorentina e Celje la diretta tv sarà prevista su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, infine la diretta live testuale sarà garantita da OA Sport.

