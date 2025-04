Controlli a tappeto nel quartiere | sequestrati 500 chili di alimenti

Napolitoday.it - Controlli a tappeto nel quartiere: sequestrati 500 chili di alimenti Leggi su Napolitoday.it Gli agenti della munipale supportati da carabinieri e Asl hanno effettuato un’attività di controllo che si è concentrata in Via Evangelista Torricelli, Corso Duca D’Aosta, Via Montagna Spaccata. Contestate diverse violazioni relative ai requisiti per esercitare il commercio, l’occupazione abusiva.

