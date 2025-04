Ardenza riqualificata piazza San Simone | addio alle barriere architettoniche e nuovo sagrato per la chiesa

chiesa di San Simone, ad Ardenza, un intervento che segna un'importante fase nella riqualificazione della piazza. L'operazione fa parte del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e ha comportato un ampio. Livornotoday.it - Ardenza, riqualificata piazza San Simone: addio alle barriere architettoniche e nuovo sagrato per la chiesa Leggi su Livornotoday.it Si è svolta questa mattina la posa delle due fioriere con olivi davanti alladi San, ad, un intervento che segna un'importante fase nella riqualificazione della. L'operazione fa parte del piano per l'eliminazione dellee ha comportato un ampio.

Livorno, riqualificata piazza San Simone ad Ardenza.

