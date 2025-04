Polizia Giorgia Meloni alla cerimonia del 173 anniversario dalla fondazione

Giorgia Meloni alla cerimonia della Polizia di Stato che celebra il 173° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale a Piazza del Popolo, a Roma. Presenti oltre alla premier il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani e altre cariche istituzionali. Lapresse.it - Polizia, Giorgia Meloni alla cerimonia del 173° anniversario dalla fondazione Leggi su Lapresse.it Anchedelladi Stato che celebra il 173°suacon una solennenazionale a Piazza del Popolo, a Roma. Presenti oltrepremier il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo dellaVittorio Pisani e altre cariche istituzionali.

173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Presidente Meloni alle celebrazioni. Polizia di Stato, cerimonia per il 173° anniversario della fondazione. Con Giorgia Meloni - diretta. VIDEO Polizia, Giorgia Meloni alla cerimonia del 173° anniversario dalla fondazione - LaPresse. A Roma la cerimonia per i 173 anni della Polizia con Giorgia Meloni. Polizia, Meloni alla cerimonia per il 173esimo anniversario. Meloni arriva a cerimonia 173esimo Anniversario fondazione Polizia di Stato a Piazza del Popolo. Ne parlano su altre fonti

Meloni arriva a cerimonia 173esimo Anniversario fondazione Polizia di Stato a Piazza del Popolo - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla Cerimonia per il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Chigi (Alexander Jakhnagiev) ... (ilgiornale.it)

Polizia: Giorgia Meloni alla cerimonia anniversario fondazione - Anche Giorgia Meloni alla cerimona della Polizia di Stato che celebra il 173° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale a Piazza del Popolo, a Roma. Presenti oltre alla pre ... (lanuovasardegna.it)

A Roma la cerimonia per i 173 anni della Polizia con Giorgia Meloni - Roma, 10 apr. (askanews) - Festa a Roma in piazza del Popolo per i 173 anni della Polizia di Stato. Alla cerimonia solenne hanno preso parte tra gli altri i presidenti del Senato e della Camera, Ignaz ... (msn.com)