Ilfattoquotidiano.it - “Un pesce simile a un piranha con denti umani, pesa più di 40 chili ed è più lungo di un metro ci attacca”: l’allarme di 100 turisti fa chiudere un resort

Unnel cuore del Brasile, a Praia da Figueira, ha dovutoi battenti. Il motivo? Undaihato 94 bagnanti. La zona, nota per le sue acque cristalline e le struttureche, è stata teatro di oltre 30 attacchi solo nel 2024. In un episodio tra i più gravi, una turista ha perso parte di un dito, mentre altre persone hanno riportato ferite tali da richiedere punti di sutura. I sospetti si concentrano su un tambaqui (Colossoma macropomum), unpiù di une dal peso che può superare i 40 kg.Il tambaqui non è un nome di certo nuovo per chi studia la fauna sudamericana. Appartiene alla famiglia deirossi ma ha caratteristiche sorpren: “In questa specie, ianteriori sono grandi e a forma di incisivo, simili ai