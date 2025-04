Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 10 aprile 2025

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 10 aprile 2025Questa sera, giovedì 10 aprile 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l'analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 10 aprile 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.anticipazioni e ospitiQuesta sera si affronteranno diversi temi tra cui la guerra mondiale dei dazi. Gaza "campo di sterminio" e la corsa al riarmo. Parteciperanno alla puntata l'ex Premier Romano Prodi; l'ex Premier Matteo Renzi; il Rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il giornalista Paolo Mieli; Riccardo Molinari (Lega) e il sociologo Alessandro Orsini.

