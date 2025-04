Atm conquista la gestione di 18 linee di autobus a Parigi

gestione di 18 linee di autobus della Croix du Sud, nella zona sud-ovest di Parigi. È la prima volta che un operatore estero vince un contratto per il trasporto locale nella capitale francese. Il contratto è della durata 5 anni. L'avvio delle operazioni è previsto per marzo 2026. "L'esperienza maturata in Italia e all'estero ci consente di affrontare questo incarico con la responsabilità, la serietà e la competenza che da sempre caratterizzano le nostre attività", sottolinea Gioia Ghezzi, presidente di Atm. Quotidiano.net - Atm conquista la gestione di 18 linee di autobus a Parigi Leggi su Quotidiano.net Atm apre un nuovo capitolo nel panorama internazionale del trasporto pubblico con un importante incarico in Francia: il gruppo si è aggiudicato ladi 18didella Croix du Sud, nella zona sud-ovest di. È la prima volta che un operatore estero vince un contratto per il trasporto locale nella capitale francese. Il contratto è della durata 5 anni. L'avvio delle operazioni è previsto per marzo 2026. "L'esperienza maturata in Italia e all'estero ci consente di affrontare questo incarico con la responsabilità, la serietà e la competenza che da sempre caratterizzano le nostre attività", sottolinea Gioia Ghezzi, presidente di Atm.

Atm conquista la gestione di 18 linee di autobus a Parigi. ATM conquista Salonicco: metropolitana automatica affidata all’azienda milanese. Ne parlano su altre fonti

Atm si rafforza all'estero, vince contratto a Parigi - Atm apre un nuovo capitolo nel panorama internazionale del trasporto pubblico con un importante incarico in Francia: il gruppo si è aggiudicato la gestione di 18 linee di autobus della Croix du Sud, n ... (ansa.it)

ATM vince gara TPL a Parigi. Gestirà 18 linee di autobus nel sud-ovest della città - (FERPRESS) – Milano, 10 APR – Atm apre un nuovo capitolo nel panorama internazionale del trasporto pubblico con un importante incarico in Francia: il Gruppo si è aggiudicato la gestione di 18 linee di ... (ferpress.it)

Atm vuole parlare francese: selezionata per gestire 18 linee di bus - E tra queste c’è proprio Atm. Nel dettaglio, l’autorità francese fa sapere che Atm è l’unico operatore selezionato per la gestione delle ... In totale sono 18 linee. (ilgiorno.it)