Quotidiano.net - Il Texas dichiara guerra ai sex toys

Leggi su Quotidiano.net

C’è uno Stato americano che ha “to” ai sex. È il, che vuole inasprire le sanzioni per chi li vende. Negli ultimi mesi, infatti, si è scatenato un acceso dibattito a seguito di due nuove proposte di legge che vorrebbero regolare questa materia in modo ancora più rigido. Vediamo di cosa si tratta. Sexvietati ai minori La senatrice Angela Paxton ha presentato il cosiddetto Senate Bill 3003, un disegno di legge che obbliga i rivenditori online di sexa verificare l'età degli acquirenti tramite un documento d'identità con foto emesso dal Governo o un servizio di verifica dell'età di terze parti. Questa misura mira a impedire l'accesso dei minori a questi dispositivi. E i rivenditori che non rispettano questa normativa rischiano una multa fino a 5 mila dollari e l’accusa di reato di classe A, il più grave tra quelli minori.