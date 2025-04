Borse europee brillanti Usa frenati | Milano guida la corsa dollaro debole e oro in crescita

Borse contrastate tra Usa ed Europa nel finale, con il vecchio continente brillante e l'America frenata dalle prese di beneficio, invertendo i ruoli rispetto alla vigilia. Nella seduta precedente infatti era l'Europa a scendere dopo la risposta della Cina ai dazi Usa, mentre New York ha tratto vantaggio dalla mossa a sorpresa di Trump, che ha congelato i dazi per 90 giorni. Oggi invece corre l'Europa da Milano (+5,45%) a Francoforte (+5,35%), da Madrid (+4,87%) a Parigi (+4,65%) e Londra (+3,75%), mentre frena New York (Dow Jones -2,38%), Nasdaq -3,79%). Secondo gli analisti di Morgan Stanley il congelamento dei dazi Usa "aiuta ma non riduce l'incertezza", anzi, la prolunga. Non è bastato a contenere le vendite il rallentamento oltre le stime dell'inflazione Usa (+2,4% a marzo), forse per l'ultima volta secondo diversi operatori. Quotidiano.net - Borse europee brillanti, Usa frenati: Milano guida la corsa, dollaro debole e oro in crescita Leggi su Quotidiano.net contrastate tra Usa ed Europa nel finale, con il vecchio continente brillante e l'America frenata dalle prese di beneficio, invertendo i ruoli rispetto alla vigilia. Nella seduta precedente infatti era l'Europa a scendere dopo la risposta della Cina ai dazi Usa, mentre New York ha tratto vantaggio dalla mossa a sorpresa di Trump, che ha congelato i dazi per 90 giorni. Oggi invece corre l'Europa da(+5,45%) a Francoforte (+5,35%), da Madrid (+4,87%) a Parigi (+4,65%) e Londra (+3,75%), mentre frena New York (Dow Jones -2,38%), Nasdaq -3,79%). Secondo gli analisti di Morgan Stanley il congelamento dei dazi Usa "aiuta ma non riduce l'incertezza", anzi, la prolunga. Non è bastato a contenere le vendite il rallentamento oltre le stime dell'inflazione Usa (+2,4% a marzo), forse per l'ultima volta secondo diversi operatori.

Borse europee brillanti, Usa frenati: Milano guida la corsa, dollaro debole e oro in crescita. Dazi Trump, Ue sospende per 90 giorni controtariffe. Male Wall Street. LIVE. Borse Ue in rally con pausa dazi. Wall Street apre in forte calo: -2,16, scende l’inflazione Usa. Casa Bianca…. Le Borse di oggi, 12 marzo. L’Europa chiude in rialzo sulle prospettive di pace in Ucraina. Borsa: Europa brillante, New York contrastata, Milano +1,4%. Borse, Wall Street chiude in deciso rialzo: Dj +1,65%. Per l'Europa una settimana sull’ottovolante con il caos dazi. A Milano brilla Leonardo. Ne parlano su altre fonti

Le borse europee brillano, Milano in testa grazie allo stop ai dazi di Trump - Le borse europee in rialzo dopo lo stop ai dazi di Trump. Milano guida con Ftse Mib a +6,1%, mentre Usa in calo. (msn.com)

Borsa: indici Europa e Usa contrastati nel finale, Milano +6% - Borse contrastate tra Usa ed Europa nel finale, con il vecchio continente brillante e l'America frenata dalle prese di beneficio, invertendo i ruoli rispetto alla vigilia. (ANSA) ... (ansa.it)

Le borse europee rifiatano. L'Ue apre agli Usa: "Dazi in pausa per 90 giorni". Wall Street apre in calo | La diretta - Corrono le piazza asiatiche edeuropee. La presidente della Commissione Ue von der Leyen: "Bene la pausa dei dazi". Il presidente Usa non fa sconti a Pechino che risponde: "Non temiamo le provocazioni" ... (msn.com)