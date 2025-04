Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –, mostra mercato florovivaistica e di sostenibilità, riper la quattordicesimada venerdì 25 a domenica 27 aprile 2025, ai casali del Pino, al chilometro 15 della via Cassia (in via Giacomo Andreassi 30, La Storta). Molto più di unaè tra glipiù attesi della primaverana e .