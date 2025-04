Raspadori futuro ancora a Napoli? Con o senza Conte chi lo vuole e la richiesta di De Laurentiis

Raspadori, futuro ancora a Napoli? Con o senza Conte, chi lo vuole e la richiesta di De Laurentiis - Giacomo Raspadori si è riscoperto ancora una volta importantissimo per il Napoli e, nel momento in cui per diversi motivi, fisici e di ... (msn.com)

Raspadori-Inter, nuovo assalto? Spunta una mossa a sorpresa - L’Inter torna su Raspadori, ma stavolta con un piano diverso: un dettaglio può ribaltare tutto e rendere possibile l’affare. L’Inter ha intenzione di operare grossi cambiamenti in vista della prossim ... (msn.com)

Tuttosport - Raspadori tifoso Inter: può essere pedina di scambio per arrivare a Frattesi - Quale futuro per Giacomo Raspadori? Da quando Antonio Conte ha cambiato modulo l'ex Sassuolo è diventato una pedina importante nel suo scacchiere, un titolare a tutti gli effetti. (tuttonapoli.net)