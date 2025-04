Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 10 aprile 2025

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 aprile 2025

Questa sera, giovedì 10 aprile 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà Federico Rampini per cercare di fare ordine nel caos seguito alle decisioni di Donald Trump, le cui politiche sembrano minacciare la tenuta dell'economia mondiale. Spazio, quindi, alle ripercussioni che l'introduzione dei dazi potrebbe avere sui mercati, sull'economia italiana e sui conti dei cittadini, che vedrebbero aggravarsi il carovita. Infine, il decreto Sicurezza, nel quale il Governo Meloni ha voluto introdurre la tutela legale per poliziotti e militari.

