Contro i dazi l’Italia gioca la carta dei nuovi mercati Ecco quali

Lo ha ribadito pochi giorni fa il ministro degli esteri Antonio Tajani chepunterà sudi Asia, Africa e America Latina, ovveroextra-Ue dove si potrebbe tamponare l’effetto deiamericani. Un panorama di partner e aree che meritano attenzione e progettazione, che si mescolano a progetti come il Ttip e il Mercosur.una ricognizione su aree obiettivo, proposte in essere e soluzioni fattibili nella consapevolezza che la scomposizione politica in atto è suscettibile di rapidi cambiamenti, come dimostra la marcia indietro di Donald Trump suiall’Ue, con una pausa di riflessione da 90 giorni (che impatta sulle borse e sul prezzo del greggio).TTIPIl Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti è uno dei progetti più ambiziosi immaginati tra Ue e Stati Uniti sia in termini economici che geopolitici.