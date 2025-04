Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori | domande entro il 27 aprile

studenti delle scuole secondarie superiori statali e paritarie di Vasto potranno presentare domanda per accedere alle Borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025. Il termine ultimo per inoltrare la richiesta è il 27 aprile 2025.Per accedere al beneficio è necessario: essere residenti. Chietitoday.it - Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori: domande entro il 27 aprile Leggi su Chietitoday.it Glisecondariestatali e paritarie di Vasto potranno presentare domanda per accedere allediper l’anno scolastico 2024/2025. Il termine ultimo per inoltrare la richiesta è il 272025.Per accedere al beneficio è necessario: essere residenti.

