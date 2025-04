Giro dei Paesi Baschi 2025 colpaccio per Joao Almeida | tappa e maglia per il portoghese

Joao Almeida a 26 anni ha definitivamente trovato il salto di qualità e lo sta dimostrando in questa stagione nel quale, nonostante le poche corse disputate fino ad ora, è sempre protagonista. Il portoghese trova il secondo successo di questo 2025 imponendosi in solitaria sul traguardo di Markina-Xemein nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Per il leader della UAE Team Emirates – XRG anche la leadership della classifica generale.Drappello di fuggitivi che è andato ad animare la prima parte molto mossa di gara: Ben Healy (EF Education-Easy Post), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Marc Soler (UAE Team Emirates XRG), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF Education-Easy Post), Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike), Finn Fisher-Black (Red Bull-BOTA hansgrohe) e Leo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale).

