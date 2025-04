Atp Montecarlo il derby lo vince Musetti | Berrettini sconfitto in due set

Musetti vale il derby azzurro contro Matteo Berrettini quest'oggi molto falloso e con problemi fisici: vittoria in due set, il carrarino raggiunge per la seconda volta in carriera i quarti di finale a Montecarlo Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, il derby lo vince Musetti: Berrettini sconfitto in due set Leggi su Ilgiornale.it Un'ottima prova di Lorenzovale ilazzurro contro Matteoquest'oggi molto falloso e con problemi fisici: vittoria in due set, il carrarino raggiunge per la seconda volta in carriera i quarti di finale a

Atp Montecarlo, il derby lo vince Musetti: Berrettini sconfitto in due set. Tennis, Atp Montecarlo: Musetti 'vola' sulla terra rossa e Berrettini si arrende in due set - Musetti, arriva il primo acuto del 2025: Berrettini va ko in 2 set. Berrettini-Musetti diretta Atp Montecarlo: Lorenzo batte Matteo nel derby italiano e vola ai quarti. Musetti ai quarti: Berrettini ko nel derby. MONTECARLO: DERBY BERRETTINI-MUSETTI. Berrettini e Musetti, sfida tra fratelli d'Italia: quando è derby azzurro sono scintille. Ne parlano su altre fonti

Atp Monte-Carlo: Musetti vince il derby con un acciaccato Berrettini e vola ai quarti - Non è stato un derby memorabile quello che ha visto come protagonisti Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sul Court Rainier III agli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. L'impressione è c ... (tennisworlditalia.com)

Atp 1000 Montecarlo, Musetti vince il derby con Berrettini e vola ai quarti di finale - Va a Lorenzo Musetti il derby tutto azzurro con Matteo Berrettini negli ottavi di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club ... (gazzettadelsud.it)

Diretta live Berrettini-Musetti ottavi di finale Montecarlo: Lorenzo si prende il primo set del derby - I due amici si ritrovano uno di fronte all'altro nel match valevole per gli ottavi di finale del circuito monegasco. Chi vince sfida trova uno tra Tsitsipas o Borges al prossimo turno ... (sport.virgilio.it)