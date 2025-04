Spazionapoli.it - Meret: “Bologna? Non c’è stato coraggio. Poche differenze tra Conte e Spalletti”, poi l’annuncio sullo Scudetto è netto

Leggi su Spazionapoli.it

Alexha analizzato alcuni temi delicati in casa Napoli. Il portiere azzurro ha lanciato un messaggio importantissimo. La stagione del Napoli si avvia verso la conclusione, ma intanto il sognoresta ancora vivo. Ad oggi, gli azzurri sono a soli tre punti di distacco dalla capolista Inter. A tal proposito, nelle ultime sette giornata la posta in palio sarà molto alta. Alexlo sa, motivo per il quale ha voluto caricare i suoi compagni e non solo. L’estremo difensore ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro.: “Vogliamo provare a sognare qualcosa di grande”Il portiere del Napoli, Alexè intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della società azzurra. L’estremo difensore è tornato sulla sfida di, ma al tempo stesso ha analizzato anche temi importanti legati al futuro.